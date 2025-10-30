Toyota nuk pret më, gati të prezantojë një SUV të ri

Të gjitha shenjat tregojnë se Toyota është gati të prezantojë një SUV të ri, më të vogël për terrene të vështira.
Kompania nuk ka thënë shumë për modelin që kur e prezantoi shkurtimisht dy vjet më parë dhe spekulimet vazhdojnë të jenë të shumta.
Por mund të mos na duhet të presim shumë më gjatë.
Një raport fillestar nga portali japonez Creative 331 tha se Toyota planifikonte të lansonte Land Cruiser FJ (emri që besohet se do të mbajë) në Japoni gjatë tremujorit të dytë të vitit 2026.
Tani, megjithatë, një raport i ri nga Mag-X sugjeron se mund ta shohim Cruiser-in e ri më 20 tetor, me një debutim zyrtar të planifikuar në Japoni më 21 tetor.
Land Cruiser FJ i ri do të ketë një motor me katër cilindra 2.7 litra.
Pavarësisht detajeve të reja, ka ende mjaft gjëra që nuk dihen për modelin e ri nga Toyota.
Sidoqoftë, duket se nuk do të na duhet të presim shumë gjatë për të mësuar gjithçka.