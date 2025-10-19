Toyota planifikon prodhimin e një veture të re sportive – pa ndihmën e askujt

Zhvillimi i një makine sportive të dedikuar nuk është një detyrë e lehtë. Prodhuesit e automjeteve duhet të projektojnë pjesë të personalizuara për një model që nuk do të shitet në numër të madh.
Pa aftësinë për të shpërndarë kostot duke ndarë komponentët me makinat dhe SUV-të kryesore, arritja e ekonomive të shkallës bëhet pothuajse e pamundur.
Vendosja e një çmimi të lartë për të rikuperuar investimin rrezikon të largojë blerësit në një vend tashmë të brishtë.
Kontabilistët do të argumentonin se llogaritjet rrallë funksionojnë në favor të një makine sportive. Zgjidhja? Një përpjekje e përbashkët për të ndërtuar makina binjake dhe për të shitur mjaftueshëm njësi që pasqyrat financiare të kenë kuptim.
Toyota nuk është e panjohur me partneritetet, pasi është bashkuar me Subaru për GR86/BRZ dhe me BMW për Supra/Z4. Por a mund të shkojë vërtet e vetme kompania më e madhe e makinave në botë në një sipërmarrje kaq të rrezikshme?
Sean Hanley, shefi i shitjeve dhe marketingut në Toyota Australia, i tha revistës Drive se kompania ka atë që duhet për të zhvilluar një automjet performues në mënyrë të pavarur. I pyetur nëse një makinë sportive e dedikuar GR do të krijohet ndonjëherë tërësisht brenda kompanisë, përgjigjja e tij ishte shumë e qartë: “Po, po, dhe po. Do të duhet të prisni dhe të shihni”.
Me shumë mundësi, Hanley nuk po i referohej LFR-së, pasi supermakina pritet të jetë një produkt i Lexus pa markën GR. Toyota ka paralajmëruar rikthimin e Celica-s, megjithëse nuk janë shfaqur prototipa.
Koncepti elektrik FT-Se, i paraqitur më sipër, është ende i planifikuar për lansim diku pas vitit 2026. Ndërkohë, Supra del vitin tjetër, por Toyota ka premtuar se emri ikonik do të kthehet.
Madje ka pasur zëra për një makinë sportive GR të nivelit fillestar të pozicionuar poshtë modelit 86. A e mbani mend S-FR? Ai koncept i vogël debutoi një dekadë më parë, dhe ndërsa nuk arriti kurrë në prodhim, raportet japoneze vazhdojnë të lënë të kuptohet se një makinë me performancë të përballueshme është në rrugë e sipër. Megjithatë, është e vështirë të imagjinohet Toyota të lançojë kaq shumë produkte GR. Thjesht nuk është realiste në një epokë të dominuar nga SUV-të të shesësh makina të shumta sportive dhe prapë të nxjerrësh fitim.
Kjo nuk do të thotë se e ardhmja do të jetë e shurdhër. Motori i ri me benzinë 2.0 litra me turbo i Toyota-s, i paraqitur në konceptin Yaris në mes të makinës, mund të shërbejë si shtylla kurrizore e linjës GR. Ky motor me katër cilindra është projektuar për aplikime si gjatësore ashtu edhe tërthore, duke e bërë atë të adaptueshëm për automjetet me motor përpara dhe në mes. Në rangun më të lartë, me dyfishin e numrit të cilindrave, Lexus LFR thuhet se do të ketë një motor V-8 me një formë të elektrifikimit.
Ndërsa makinat GR të personalizuara janë të vështira për t’u justifikuar financiarisht, Toyota ka një rast më të lehtë me GR Yaris dhe GR Corolla. Homologët e tyre të rregullt janë jashtëzakonisht të popullarizuar në të gjithë botën, duke hedhur themelet për variante të performancës. Zhvillimi i versioneve GR nuk është tepër i kushtueshëm pasi ato nuk janë dizajne të pastra, dhe Toyota mund të amortizojë kostot falë suksesit të Yaris dhe Corolla kryesore. Një tjetër GR i ndërtuar mbi një model ekzistues mund të jetë një SUV i madh, me shefin e Gazoo Racing, Tomoya Takahashi, që e quan atë një “domosdoshmëri”.