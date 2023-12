Toyota prezantoi një tjetër model të veçantë Supra

Toyota shumëngjyrëshe na kujton në Supra GT4, që deri më tani është prodhuar në 100 dhe quhet GR Supra GT4 100th Edition Tribute, dhe do t’u ofrohet vetëm blerësve në Evropë.

Kanë kaluar pothuajse pesë vjet që nga premiera e gjeneratës së pestë Supra, e cila përbën pjesën japoneze të një projekti të përbashkët në të cilin mekanika lidhet me Roadster Z4 të BMW.

Përpara versionit të paralajmëruar të Supra GRMN më të fuqishëm, i cili duhet të mbërrijë në treg vitin e ardhshëm, i cili ndoshta do të jetë “maja e arkëtimit” për automjetin e shumëpritur japonez me dy ulëse, Toyota ka përgatitur një tjetër edicion të kufizuar për blerësit e mundshëm Supra, me të cilin ata duan t’u kujtojnë versionin garues GT4 Evo që divizioni i tyre Gazoo Racing ka ndërtuar 100 njësi deri më tani.

Edhe pse karroceria në shikim të parë duket ndryshe, GR Supra GT4 100th Edition Tribute, i cili bazohet në një version më të lehtë të Supras standarde, mund të përdoret gjithashtu në rrugë publike dhe mundësohet nga BMW-ja në linjë motori biturbo me tre litra, i cili bën tërheqje me rrotat e pasme, falë ndërruesit manual me gjashtë shpejtësi.

Toyota do të ofrojë “Supra GT4 100th Edition Tribute” në 100 njësi vetëm për klientët në Evropë dhe 68,900 euro duhet të ndahen për një të tillë.