Toyota zbulon një automjet që mund ta montoni vetë

Në panairin e lëvizshmërisë në Tokio, Toyota prezantoi SUV-in e ri IMV Origin, të cilin qëllimisht e la të papërfunduar.
IMV Origin është një automjet kompakt me karroceri të hapur, i destinuar për zonat rurale në Afrikë me rrugë të vështira dhe mungesë pjesësh këmbimi.
Kabina ka vetëm një ulëse, pa dyer ose dritare.
Në Japoni, automjeti do të montohet 70%, pas së cilës do t’i dërgohet pronarit për montim të pavarur ose, siç thotë Toyota, do të jetë një proces i përbashkët krijues.
Dizajnerët e Toyotas vënë re se IMV është i lehtë për t’u montuar dhe mund të përshtatet për çdo detyrë.
Është e mundur të ndërtohet si kamionetë, furgon, apo edhe një autobus safari.