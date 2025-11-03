Toyota zbulon një automjet që mund ta montoni vetë

Në panairin e lëvizshmërisë në Tokio, Toyota prezantoi SUV-in e ri IMV Origin, të cilin qëllimisht e la të papërfunduar.

IMV Origin është një automjet kompakt me karroceri të hapur, i destinuar për zonat rurale në Afrikë me rrugë të vështira dhe mungesë pjesësh këmbimi.

Kabina ka vetëm një ulëse, pa dyer ose dritare.

Në Japoni, automjeti do të montohet 70%, pas së cilës do t’i dërgohet pronarit për montim të pavarur ose, siç thotë Toyota, do të jetë një proces i përbashkët krijues.

Dizajnerët e Toyotas vënë re se IMV është i lehtë për t’u montuar dhe mund të përshtatet për çdo detyrë.

Është e mundur të ndërtohet si kamionetë, furgon, apo edhe një autobus safari.

