Tragjedia në Cras-Montana: emër për emër, viktimat më të reja që vdekja i morri me flakë

Festa që u kthye në mort, pasi dehja t’i merr mendtë dhe truri s’punon!
Autoritetet zvicerane kanë konfirmuar identifikimin e të 40 fatzinjve që u shuan në zjarrin në barin Le Constellation në Crans-Montana, më shumë se gjysma e të cilëve ishin nën moshën 18 vjeç. Tragjedia ndodhi në orën 1.30 të mëngjesit në ditën e Vitit të Ri në resortin elitar të skive.
Zjarri shpërtheu kur kamerierët tundnin shishet e shampanjës me spërkatës, duke ndezur materialin izolues të zhurmës. Zjarri u përhap shpejt dhe ikja u bë pothuajse e pamundur. Disa u identifikuan vetëm përmes analizës së ADN-së. Një total prej 116 personash u plagosën dhe disa ende po luftojnë për jetën e tyre.
Viktimat më të reja ishin një djalë 14-vjeçar nga Franca dhe një vajzë 14-vjeçare nga Zvicra. Adoleshentët nga Italia, Franca, Belgjika, Rumania, Portugalia dhe Turqia ishin gjithashtu midis të vdekurve, ndërsa më shumë se 20 viktima në total ishin adoleshentë, raporton Daily Mail.
Benjamin Johnson, 18 vjeç, Zvicër
Një boksier i ri nga Lozana që stërvitej në Klubin e Boksit të Lozanës. Sipas Federatës Zvicerane të Boksit, ai vdiq duke u përpjekur të shpëtonte mikun e tij, të cilin e ndihmoi të mbijetonte. “Benjamin na la një hero”, tha federata.
Achille Osvaldo Giovanni Barosi, 16 vjeç, Itali
Adoleshenti nga Milano ishte kthyer në bar për të marrë telefonin celular dhe xhaketën e harruar pak para se të shpërthente zjarri. Familja e tij konfirmoi se në atë moment kishte ndodhur një shpërthim. Ai ndiqte shkollën e artit dhe ishte një piktor i apasionuar.
Alice Kallergis, 15 vjeçe, kombësi zvicerane-greke
Ajo ishte në takimin e saj të parë, me vëllanë e saj Romain, me të cilin u rritën duke bërë ski në Crans-Montana. Ajo kishte shkuar në Le Constellation disa minuta para zjarrit. Vdekja e saj u konfirmua nga Ministria e Jashtme greke. Babai i saj postoi një vizatim të një engjëlli me emrin e saj në rrjetet sociale.
Giovanni Tamburi, 16 vjeç, Itali
Ai kishte ardhur në Crans-Montana me pushime me të atin. Një nxënës i shkollës së mesme në Bolonja shkoi në bar pas darkës me miqtë dhe nuk u kthye më kurrë.
Émilie Pralong, 22 vjeçe, Zvicër
Ajo studioi për t’u bërë mësuese dhe festoi Vitin e Ri me miqtë. Gjyshi i saj konfirmoi vdekjen e saj për New York Times, duke e përshkruar atë si një vajzë plot jetë, gëzim dhe buzëqeshje.
Tristan Pidoux, 17 vjeçe, Zvicër
Në fillim ai u raportua i zhdukur. Disa ditë më vonë, familja njoftoi se frikërat e tyre më të këqija ishin konfirmuar. “Engjëlli ynë Tristan na ka lënë…”, shkroi familja.
Chiara Costanzo, 16 vjeçe, Itali
Ajo shkoi në bar “rastësisht”, megjithëse kishte qenë atje më parë me miqtë. “Dhimbja është e papërshkrueshme. Chiara ime e dashur nuk është më me ne. Ka vetëm boshllëk”, shkroi babai i saj Andrea.
Sofia Prosperi, 15 vjeçe, Itali / Zvicër
Ajo ndoqi Shkollën Ndërkombëtare në Como dhe erdhi në Crans-Montan me miqtë për të festuar Vitin e Ri.
Riccardo Minghetti, 16 vjeç, Itali
Ai erdhi në klub me motrën e tij, e cila ishte jashtë në kohën e zjarrit dhe mbijetoi. Riçardo ishte një i ri i gëzuar, një adhurues i sportit, dhe funerali i tij u mbajt në Romë.
Arthur Brodard, 16 vjeç, Zvicër
Ai i dërgoi një mesazh nënës së tij disa minuta para mesnatës: “Gëzuar Vitin e Ri, mami.” Nëna e tij Laetitia njoftoi më vonë, me zemër të thyer: “Arthur-i ynë tani po feston në parajsë.”
Emanuele Galeppini, 17 vjeç, Itali / Emiratet e Bashkuara Arabe
Një lojtar golfi i talentuar nga Genoa, ai jetonte në Dubai dhe ndiqte Shkollën Ndërkombëtare Zvicerane. Federata Italiane e Golfit e përshkroi atë si një atlet që mishëronte vlera të vërteta. Ai u rendit midis 3,000 lojtarëve më të mirë amatorë në botë.
Charlotte Niddam, 15 vjeçe, Britani e Madhe / Francë / Izrael
Ajo u rrit pjesërisht në Britaninë e Madhe, ndoqi Kolegjin Immanuel dhe punoi si dado në Crans-Montana. Ajo u identifikua me ndihmën e organizatës izraelite Zak. Familja e saj njoftoi një funeral në Paris. /tesheshi