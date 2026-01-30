Trajneri i Manchester Cityt, Guardiola bën thirrje për të ndihmuar fëmijët palestinezë në Gaza

Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola të enjten shprehu përsëri mbështetje për fëmijët palestinezë në Gaza gjatë një koncerti për ndihmë për Palestinën në Barcelonë, duke u kërkuar udhëheqësve botërorë të veprojnë, transmeton Anadolu.
Videoja e komenteve të Guardiolës qarkulloi gjerësisht në mediat sociale. “I kemi lënë vetëm dhe të braktisur”, tha ai duke kujtuar një imazh të një fëmije që kërkonte nënën e tij nën rrënoja.
“Ai nuk e dinte që nëna e tij ishte bllokuar nën rrënoja. Unë gjithmonë mendoj: Çfarë po ndiejnë, çfarë po mendojnë?”, shtoi ai.
Guardiola tha se fëmijët palestinezë po i bëjnë thirrje botës për ndihmë.
Që kur armëpushimi hyri në fuqi në fillim të tetorit, sulmet izraelite kanë vrarë 492 palestinezë dhe kanë plagosur 1.356 të tjerë.
Marrëveshja i dha fund një lufte dyvjeçare izraelite që vrau më shumë se 71.600 palestinezë dhe plagosi 171.300 të tjerë. Sulmet e Izraelit shkatërruan 90 për qind të infrastrukturës civile në Rripin e Gazës, me vlerësimet e OKB-së që i vendosin kostot e rindërtimit në rreth 70 miliardë dollarë.