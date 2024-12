Tre lloje të peshkut që duhet t’i hani nëse dëshironi ta rrisni nivelin e vitaminës D

Vitamina D është thelbësore për ruajtjen e kockave të shëndetshme, mbështetjen e funksionit imunitar dhe rregullimin e humorit.

Kujdesi për një marrje të mjaftueshme ditore të vitaminës D është veçanërisht e rëndësishme gjatë muajve të ftohtë, kur shumë njerëz kalojnë dukshëm më pak kohë në diell. Ju mund ta merrni këtë vitaminë përmes suplementeve, por edhe duke konsumuar ushqime që janë natyralisht të pasura me të.

Siç raporton Eating Well, marrja e rekomanduar ditore e vitaminës D për shumicën e të rriturve është 600 IU (një njësi matëse ndërkombëtare për efektin ose aktivitetin biologjik të një substance), duke u rritur në 800 IU për njerëzit mbi 70 vjeç. Më poshtë I gjeni tre lloje peshqish që janë të pasur me vitaminë D dhe që duhet t’i hani më shpesh.

Trofta

Trofta është një burim i shkëlqyer i vitaminës D; një porcion 85 gram siguron 645 IU, që është më shumë se 100 për qind e marrjes së rekomanduar ditore për shumicën e të rriturve. Kjo e bën atë një nga burimet më të pasura natyrore të vitaminës D. Përveç vitaminës D, trofta është e pasur me proteina të cilësisë së lartë dhe acide yndyrore omega-3 që ndihmojnë në luftimin e inflamacionit dhe mbështesin shëndetin kardiovaskular.

Salmoni

Salmoni është një nga burimet më të pasura natyrore të vitaminës D. Një porcion prej 85 gramësh salmoni i gatuar siguron rreth 570 IU vitaminë D, duke mbuluar rreth 95 për qind të nevojave tuaja ditore. Salmoni i egër tenton të ketë më shumë vitaminë D sesa salmoni i kultivuar, por të dy janë burime të shkëlqyera. Gjithashtu, salmoni është i pasur me acide yndyrore omega-3 që mbështesin shëndetin e trurit dhe zemrës dhe ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit, shkruan Eating Well, transmeton Klankosova.tv.

Sardelet

Vetëm dy sardele ofrojnë 46 IU vitaminë D, që është pak më shumë se sasia që do të gjeni në një vezë, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv. Sardelet janë gjithashtu të pasura me kalcium, vitaminë B12 dhe acide yndyrore omega-3, duke i bërë ato një zgjedhje të shkëlqyer për të mbështetur shëndetin e kockave dhe zemrës. Plus, nëse i blini të konservuara, ato janë një mënyrë e shpejtë dhe e lehtë për të shtuar proteina dhe lëndë ushqyese në vaktet tuaja. Sardelet janë perfekte në bukë të thekur, në sallata ose të përziera me makarona.