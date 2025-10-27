Tre persona arrestohen për sulm ndaj policëve gjatë kryerjes së detyrës

Tre persona janë arrestuar në rajonin e Ferizajt për sulm ndaj zyrtarëve policorë të cilët ishin në kryerje të detyrës.
Sipas raportin 24- orësh në Ferizaj janë arrestuar dy persona të cilët nuk përfillur urdhrat e policisë dhe më pas i kanë sulmuar.
Një polic ka pranuar tretman mjekësor.
“Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovare pasi që të njëjtit duke mos përfillur urdhrat e ligjshëm, i kanë penguar dhe sulmuar zyrtarët policorë në kryerje të detyrës. Si pasojë, një zyrtar policor ka pësuar lëndime trupore dhe i njëjti ka pranuar tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftim.
Ndërsa në Kaçanik, është sulmuar patrulla policore e cila kishte shkuar në një rast aksidenti në komunikacion.
“Patrulla policore ka shkuar në një rast aksident trafiku dhe aty kanë hasur dy meshkuj kosovarë te përfshirë ne aksident. Njeri nga personat duke mos zbatuar urdhrat e zyrtareve policor, nuk iu është bindur dhe ka sulmuar zyrtaret policor. Zyrtarët kanë marrë tretman mjekësor. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin 24- orësh.