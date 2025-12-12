Tre të lënduar në një aksident mes dy veturave në Gllarevë të Klinës

Tre persona kanë mbetur të lënduar si pasojë e një aksidenti komunikacioni që ka ndodhur sot në fshatin Gllarevë të Klinës.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, i cili ka bërë të ditur se në aksident janë përfshirë dy vetura.
“Një aksident mes dy veturave ka ndodhur në Gllarevë. Si pasojë kanë mbetur të lënduar tre persona, të cilët janë dërguar për tretman mjekësor”, ka deklaruar Gashi.
Policia është duke e hetuar rastin për të sqaruar shkaqet e aksidentit.