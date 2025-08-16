Tre vitamina që mund të forcojnë imunitetin dhe të përshpejtojnë humbjen e peshës

Mbajtja e një sistemi imunitar të fortë dhe arritja e një peshe të shëndetshme trupore janë qëllime për shumë njerëz, por çelësi i suksesit shpesh qëndron në vendime të vogla, të përditshme – duke përfshirë marrjen e vitaminave të duhura.
Ndërsa asnjë suplement i vetëm nuk është një zgjidhje magjike, ekspertët thonë se disa vitamina mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në forcimin e sistemit tuaj imunitar dhe në rritjen e metabolizmit tuaj.
Kur merren rregullisht përmes dietës ose suplementeve, ato mund ta ndihmojnë trupin tuaj të luftojë inflamacionin, lodhjen dhe djegien e ngadaltë të kalorive.
Ja tre vitamina kryesore që nutricionistët dhe dietologët thonë se mund të ndihmojnë në forcimin e sistemit tuaj imunitar dhe në përshpejtimin e humbjes së peshës.
Vitamina D
Vitamina D njihet për rolin e saj në ruajtjen e shëndetit të kockave, por ekspertët gjithashtu theksojnë ndikimin e saj të fuqishëm në imunitet. Marrja e ulët e kësaj vitamine është lidhur me një rrezik në rritje të infeksioneve, si dhe vështirësi në humbjen e peshës.
Sipas nutricionistëve, nivelet optimale të vitaminës D mund të përmirësojnë rregullimin e hormoneve që ndikojnë në oreks dhe metabolizëm. Njerëzit që kalojnë më pak kohë në diell shpesh kanë nivele më të ulëta të kësaj vitamine, kështu që rekomandohet plotësimi përmes ushqimit ose suplementeve. Peshku i yndyrshëm, vezët dhe produktet e qumështit të fortifikuara janë burime të shkëlqyera, shkruan Index.hr.
Vitamina C
Përveç ndihmës në parandalimin e ftohjeve, vitamina C mbështet edhe djegien e dhjamit, sipas shumë nutricionistëve. Ajo është e përfshirë në prodhimin e karnitinës, një përbërës që ndihmon në shndërrimin e dhjamit në energji. Si një antioksidant i fuqishëm, vitamina C ndihmon në uljen e stresit oksidativ, i cili kontribuon në shëndetin e përgjithshëm. Frutat agrume, specat dhe brokoli janë veçanërisht të pasura me këtë lëndë ushqyese.
Vitamina B12
Vitamina B12 është thelbësore për prodhimin e energjisë, shëndetin e sistemit nervor dhe metabolizmin e karbohidrateve dhe yndyrnave. Ekspertët paralajmërojnë se mungesa e B12 mund të çojë në lodhje dhe një metabolizëm të ngadaltë, duke e bërë të vështirë humbjen e peshës.
Është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit që nuk konsumojnë produkte shtazore sepse kjo vitaminë gjendet natyrshëm në mish, peshk dhe vezë.