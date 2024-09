Tregimi më i gjatë në Kur’an është ai ndërmjet Musait a.s dhe Faraonit

▪Në të gjithë brezat njerëzor ekziston një dozë Faraonite!

-Nganjëherë e gjejmë të veshur me petkun e DIJES {Nuk mendoj ndryshe përpos se atë çfarë mendoj unë!}

-Nganjëherë me petkun e FETARIZMIT {Une frikësohem qe mos t’ua ndërroi fenë tuaj}

– Nganjëherë me petkun e grupacionit mbizotërues {I bëjnë padrejtësi (shtypin) grupit tjetër}.

▪Gjithashtu çdo shpirt ka natyrshmërinë e pastër sikurse e Musait a.s, e cila i orienton njerëzit te madhërimi i Zotit dhe respektimin e te drejtave te krijesave.

– Çdo gjuhë e cila fton ne lirimin e njeriut nga prangat e dhunës, ai është nga ajo doza e Musait a.s qe shqyen petkun e te kotës (dhunës) Faraonite me gjitha ngjyrat e saj!

Sa here qe ngushtohen brendësitë e mizorëve (arrogantëve) shtohet edhe arroganca ndaj jetës së ndershme, një grup thane: {Na arritën (rrethuan) ?}…Pastaj udhëzuesit e ndershmërisë thane: {Kurrsesi, me mua është Zoti im, ai do me udhëzoi!}.

Zoti e mëshiroftë shejh Sefer Havalin e faraonëve ju ardhtë fundi sa më parë.

Dr. Ali Sherefi

Përktheu Arben Terholli