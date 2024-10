Tregojuni fëmijëve tuaj pse Palestina është kaq e rëndësishme për ne.

Thuaju atyre se Palestina është vendi i pejgambereve dhe se paraardhësi i pejgambereve , Halilurrahman Ibrahim Alejhisselami, migroi në Palestinë dhe jetoi atje për një kohë të gjatë.

Thuaju atyre se Palestina ishte vendi ku Luti (paqja qoftë mbi të) migroi me urdhrin e Allahut kur dënimi erdhi mbi popullin e tij dhe që quhet toka e bekuar në Kuranin e Shenjtë.

Thuaj se Sulejmani , i cili sundoi botën, sundoi kudo nga Palestina dhe se historia e famshme e jetës së tij me milingonën ndodhi në Vadi-Enneml (lugina e milingonave) në qytetin Ashkelon.

Thuaj se Davudi jetoi në Palestinë dhe ndërtoi mihrabin e tij të famshëm, i cili është subjekt i Kuranit të Shenjtë, në Palestinë.

Thuaju atyre se Palestina është vendi ku Musai i tha popullit të tij të shkonte në tokën e shenjtë.

Thuaju atyre se mihrabi ku Zekerijja iu lut Zotit të tij është në Palestinë.

Thuaj se pikërisht në Palestinë u nderua Merjemeja.

Thuaj se vendi ku ndodhi lindja e bekuar e Isait është në Palestinë.

Dhe thuaji se vendi ku ai u ngjit në qiell pasi u shpëtua nga armiqte e tij ishte në Palestinë.

Thuaj se Minarja e Bardhë në Portën e Lutit, ku do të zbresë Isai para kiametit është në Palestinë.

Thuaj se vendi ku dexhalli , fatkeqësia e madhe e fundit , do të vdesë nga shpata e Isait është në Palestinë.

Thuaju atyre se destinacioni i fiseve Jexhuxh dhe Mexhuxh të cilët do të plaçkitin tokën, është Palestina.

Mësojuni atyre se Mesxhidul Aksa është kibla e parë.

Mësoni se Ngjarja e Israsë është udhëtimi nga Meka në Jerusalem (nga Mesxhid al-Haram në Mesxhid al-Aksa).

Mësoni se xhamia ku Pejgamberi ynë i udhëhoqi të gjithë pejgamberet si imam është Mesxhid al-Aksa.

Përshkruani Mesxhidul Aksa, e cila është temë e qindra vargjeve.

Thuaju atyre se ky është besimi ynë thelbësor.

Thuaju atyre se Palestina është një betejë midis së vërtetës dhe gënjeshtrës.

Mësoni se një nga tre xhamitë ku duhet të udhëtoni për adhurim është Mesxhid al-Aksa.

Mësojuni atyre se Xhamia el-Aksa është 144,000 metra katrorë dhe mund të strehojë 800 mijë njerëz.

Thuaj se namazi i falur në Mesxhidul Aksa ka pesëdhjetë mijë shpërblime.

Pavarësisht se me çfarë ju mban të zënë bota, mos harroni kurrë Jerusalemin.

Jerusalemin e keni gjithmonë në mendjen tuaj, në zemrën tuaj dhe në shpirtin tuaj.

Zoti ia ktheftë nderin dhe lavdinë që meriton dhe na dhëntë të gjithëve mundësinë të lutemi atje…

Metin Izeti