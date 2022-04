Tri mënyra të thjeshta për të mbrojtur shikimin, nuhatjen dhe dëgjimin për të rritur shëndetin e trurit

“Kjo për shkak se të pesë shqisat kanë shtigje në rajonet vitale të trurit”, thotë Willa Brenowitz. Në fakt, nuhatja dhe dëgjimi janë veçanërisht të lidhura me hipokampusin, rajoni i trurit që kontrollon kujtesën.

“Kërkimet sugjerojnë që njerëzit me nuhatje dhe humbje të dëgjimit përjetojnë më shumë tkurrje të hipokampusit me kalimin e moshës”, thotë ajo, duke shtuar se studimet e reja gjithashtu kanë filluar të zbulojnë më shumë rreth rolit që luan vizioni në aftësinë për të menduar, mbajtur mend dhe marrë vendime.

Lajmi i mirë: Këta hapa të thjeshtë mbrojnë shikimin, dëgjimin dhe shqisën tuaj të nuhatjes – dhe e mbajnë trurin tuaj të ri!

Nxitni aromën me ‘nuhatje të zgjuara’

Paaftësia për të njohur katër ose pesë aromat e zakonshme dyfishon rrezikun e demencës tek njerëzit e moshës 57 deri në 85 vjeç, zbulon një studim i ri. “Zvogëlimi i ndjenjës së nuhatjes mund të jetë një tregues i hershëm i Alzheimerit dhe Parkinsonit”, thotë Brenowitz, pasi era është e lidhur me rajonet e trurit përgjegjës për kujtesën.

Fatmirësisht, ka një rregullim të thjeshtë. Në një studim, njerëzit me një ndjenjë të pakësuar të nuhatjes që iu nënshtruan “stërvitjes së nuhatjes” duke identifikuar aromat e zakonshme çdo ditë, përmirësonin shqisën e tyre të nuhatjes dhe aftësinë e tyre për të kujtuar shpejt fjalët.

Për të mprehur hundën, nxirrni një grusht kavanoza me erëza, përziejini, mbyllni sytë dhe shikoni nëse mund ta identifikoni secilën nga erërat. Bëjeni këtë dy herë në ditë për të forcuar hundën dhe trurin tuaj.

Përmirësoni dëgjimin me një metodë televizive

Një sasi e caktuar e humbjes së dëgjimit duhet të pritet ndërsa rritemi, por sa më i rëndë të jetë dëmtimi, aq më i lartë është rreziku i zhvillimit të sëmundjes së Alzheimerit, sipas një studimi të ri nga Universiteti Johns Hopkins. “Pjesë e ruajtjes së shëndetit të trurit është gjithmonë tretja e informacionit interesant. Ju nuk mund ta bëni këtë gjithashtu nëse jeni të përqendruar vetëm në përpjekjen për të zgjedhur se cilat fjalë po thuhen në një bisedë”, thotë Justin S. Golub.

Për të ruajtur dëgjimin tuaj, praktikoni bisedën me dikë ndërsa televizori është i ndezur në sfond. Një studim i fundit i Harvardit me të rriturit e moshuar sugjeron se kjo i ndihmon njerëzit të mësojnë të dallojnë tinguj specifikë dhe të akordojnë zhurmën e bardhë, duke përmirësuar dëgjimin me 25 për qind.

Rritni shikimin me video lojëra

Sytë tuaj janë dritare për shpirtin tuaj dhe hulumtimet e reja tregojnë se ato janë gjithashtu pasqyrime të sakta të trurit tuaj. “Përmirësimi i shikimit mund t’i ndihmojë pacientët e moshuar të përfshihen më plotësisht me botën, duke mbrojtur kundër demencës”, thotë Cecilia Lee.

Për fat të mirë, ju mund të mprehni shikimin vetëm duke u bërë më lozonjare. Sipas një studimi në revistën Nature Neuroscience, të luash video lojëra, të tilla si Pokemon Go, për 30 ditë përmirëson shikimin duke i ndihmuar sytë tanë të pastrojnë “rrëmujën vizuale” dhe të dallojnë kontraste delikate.