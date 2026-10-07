Tri vite gjenocid: Si e shkatërroi Izraeli arsimin në Gaza

Edhe në luftë, arsimi mbetet një e drejtë themelore për çdo fëmijë. Megjithatë, tre vjet pas gjenocidit të Izraelit në Gaza, mijëra fëmijë të moshës shkollore janë vrarë së bashku me qindra punonjës të arsimit, ndërsa dhjetëra mijëra të tjerë janë privuar nga shkolla e rregullt, transmeton Anadolu.
Pavarësisht një rifillimi të pjesshëm të mësimit për vitin akademik që filloi më 19 shtator, afërsisht 200 mijë fëmijë në Gaza mbetën pa akses në arsimin e strukturuar, tha Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA).
Shkalla e shkatërrimit është gjithashtu e dukshme në shkatërrimin e shkollave të Gazës: 98 për qind e ndërtesave shkollore janë dëmtuar, sipas UNICEF-it. Më shumë se 93 për qind kërkojnë rehabilitim të madh ose rindërtim të plotë ndërsa afërsisht 81 për qind u goditën drejtpërdrejt, tha ai.
Sipas të dhënave nga zyra e mediave të Gazës, 165 institucione arsimore u shkatërruan plotësisht ndërsa 392 u dëmtuan që nga prilli. Një vlerësim i gushtit nga “Save the Children” zbuloi se 86 për qind e kopshteve që ajo anketoi ishin shkatërruar, dëmtuar ose ishin të paarritshme sepse ndodheshin pas “vijës së verdhë” të kontrolluar nga ushtria izraelite.
Shkatërrimi dhe përçarja kanë mbajtur qindra mijëra fëmijë jashtë klasave. Rreth 700 mijë fëmijë të moshës 4-17 vjeç humbën shkollimin zyrtar, personalisht për pothuajse tre vite akademike radhazi, raportoi UNICEF-i.
Deri në shtator, rreth 495 mijë fëmijë të moshës parashkollore dhe shkollore u regjistruan në hapësirat mësimore të mbështetura nga OKB-ja dhe partnerët. 70 mijë të tjerë thuhet se morën pjesë në hapësirat e udhëhequra nga komuniteti dhe ato private.
Edhe me ato përpjekje, 200 mijë fëmijëve ende u mungonte aksesi në çdo mësim të strukturuar, sipas OKB-së.
– Vdekje dhe lëndime
Më shumë se 20 mijë studentë janë vrarë që nga tetori 2023, sipas një raporti të Zyrës për Media të Qeverisë së Gazës. Për ta vënë këtë shifër në perspektivë, pjesëmarrja në një funeral çdo ditë për 20 mijë vdekje do të duheshin gati 55 vjet.
Shifrat e Ministrisë së Arsimit Palestinez regjistruan 1.379 studentë të universitetit të vrarë dhe 3.017 të plagosur. Në të njëjtën periudhë, 830 mësues dhe 194 profesorë universitarë dhe akademikë u vranë, thuhet më tej në raport.
Raporti më i gjerë i ministrisë në qershor regjistroi 802 punonjës të shkollës të vrarë dhe 3.291 të plagosur, së bashku me 246 punonjës të universitetit të vrarë dhe më shumë se 1.493 të plagosur.
– Shkatërrimi i shkollave dhe universiteteve
Një vlerësim i mbështetur nga UNESCO i publikuar në nëntor 2025 ekzaminoi 21 institucione të arsimit të lartë në 38 kampuse. 22 kampuse u shkatërruan plotësisht dhe 14 u dëmtuan, duke prekur 95 për qind të kampuseve të vlerësuara. 195 nga 206 ndërtesat e vlerësuara ishin të shkatërruara ose të dëmtuara rëndë dhe jo funksionale.
620 laboratorë dhe objekte të specializuara u shkatërruan ose u dëmtuan rëndë dhe nuk mund të funksiononin.
Dëmet në infrastrukturë u vlerësuan në 373.25 milionë dollarë. Ndërtesat e shkollave vazhdojnë të strehojnë familjet e zhvendosura, duke kufizuar hapësirën në dispozicion për mësimdhënie. OCHA dokumentoi dy shkolla të OKB-së që shërbenin si strehimore në Al Bureij në shtator.
– Humbjet financiare dhe sfidat e rikuperimit
Vlerësimet paraprake që i atribuohen Zyrës së Mediave të Qeverisë së Gazës tregojnë se humbjet e drejtpërdrejta të sektorit të arsimit janë rreth 4 miliardë dollarë. Grupi Arsimor kishte marrë vetëm 13 për qind të 170.8 milionë dollarëve të kërkuara sipas Apelit Flash të pushtuar palestinez të vitit 2026, raportoi OCHA në shtator. Apeli mbulon Gazën dhe Bregun Perëndimor.
Mungesa e mësuesve, paga e ndërprerë, klasa dhe furnizime të pamjaftueshme, rrënojat dhe rreziqet shpërthyese vazhdojnë të pengojnë mësimin. UNICEF-i paralajmëron se ndërprerja e zgjatur po gërryen aftësitë e shkrim-leximit dhe llogaritjes ndërsa trauma dhe presioni ekonomik rrisin rrezikun e braktisjes së përhershme, punës së fëmijëve dhe martesës së hershme.
Pothuajse të gjithë 1.2 milionë fëmijët e Gazës kanë nevojë për shëndet mendor dhe mbështetje psikosociale, sipas agjencisë. Që nga 8 tetori 2023, lufta gjenocidale e Izraelit në Rripin e Gazës ka vrarë mbi 74 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 175 mijë të tjerë ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së enklavës është shkatërruar.