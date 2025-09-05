Tribunali për Gazën i udhëhequr nga Corbyn përfundon në Londër

Në mbyllje të tribunalit për Gazën, profesori Neve Gordon, një nga drejtuesit e ngjarjes, lexoi për disa minuta gjetjet kryesore.
Ai theksoi se qeveria britanike po dëgjon vetëm Izraelin dhe nuk ka hapur dyert për palestinezët. “Dyert për ta janë të mbyllura, ndërsa për izraelitët janë të hapura,” tha profesori i së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut në Queen Mary University of London.
Sipas tij, pavarësisht detyrimeve ligjore, qeveria britanike ka mbështetur operacionet ushtarake izraelite dhe është dominuar nga një “politikë mashtrimi” në qasjen ndaj Izraelit.
Organizatorët thanë se do të hartojnë një raport bazuar në dëshmitë e mbledhura dhe do t’ia dorëzojnë qeverisë britanike. Gordon u shpreh i bindur se “e vërteta do të zbulohet dhe drejtësia do të triumfojë”. /mesazhi