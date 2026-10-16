Tronditëse: të rinj e adoleshentë shqiptarë, si palestinezë në burgjet izraelite(!)

A po depërtojnë metodat sioniste dhe te Policia e shtetit të Edi Ramës?
Pamje të rënda, gati shokuese, u transmetuan në disa media tradicionale e më pas u viralizuan në media sociale, ku shfaqeshin të rinj, mes tyre dhe adoleshentë, të shtrirë me fytyrë përtokë me policë te koka. Në shpjegimet e para u tha pamjet i përkisnin ndonjë komisariati ku në mungesë të hapësirave për të ndaluarit në protesta puna shkonte deri aty sa të kishte kontigjente të ndaluarish në atë situatë. Këtë e tha dhe eksperti i famshëm Karamuço nga studio e Top Story-t.
Pamjet ishin të atilla sa ngjanin me të ndaluarit palestinezë në burgjet izraelite. Dhe skena të tilla janë në sinkron me aludimet se Policia e Shtetit po orientohet dhe nga metoda izraelite në përballje me protestat, sjellë nga nga të angazhuar prej shtetit sionist në këtë problematikë të mprehtë shqiptare, duke i shërbyer kësisoj njeriut të tyre që qeveris Shqipërinë, Edi Ramës.
Por nga Policia vjen tjetër shpjegim:
“Personat e shfaqur në videon e publikuar në media nuk janë në dhomat e shoqërimit në komisariate apo në dhomat e bllokut të sigurisë, por janë në momentin e parë të neutralizimit në flagrancë nga shërbimet e Policisë, në një nga institucionet shtetërore ku tentonin të hynin dhe ku po sulmonin punonjësit e Policisë. Më pas, ata janë shoqëruar në komisariat nga shërbimet e Policisë”, thuhet në një deklaratë.
Megjithatë, edhe sikur të jetë kështu, pamje të tilla nuk janë hiç të denja dhe përcjellin vërtet ndjesinë e një izraelizimi të shtetit shqiptar. Dhe kjo duhet të përbëjë ndër arsyet kryesore të të protestuarit ndaj kësaj qeverie, e cila po u jap në tavë Shqipërinë mostrave sioniste. /tesheshi.com/