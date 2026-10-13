Trump: Administrata po shqyrton shkarkimin e ambasadores amerikane në Greqi

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të hënën se administrata e tij po shqyrton shkarkimin e Kimberly Guilfoyle nga pozicioni i saj si ambasadore e SHBA-së në Greqi, mes raportimeve për sjellje të pahijshme të dyshuara që përfshijnë dhurata dhe pretendimeve se ajo kërkoi para në këmbim të aksesit tek zyrtarët e administratës, transmeton Anadolu.
I pyetur nga gazetarët, ndërsa largohej nga Shtëpia e Bardhë për në Ohajo, nëse po shqyrtonte shkarkimin e Guilfoyle, Trump u përgjigj: “Epo, po e shqyrtojmë. Po, nuk jemi të lumtur”.
Komentet e tij erdhën pas raportimeve se presidenti po shqyrtonte nëse do ta shkarkonte Guilfoyle pas akuzave për sjelljen e saj si ambasadore.
Sipas mediave lokale, akuzat përfshijnë pretendime se Guilfoyle ka pranuar dhurata të majme ndërsa shërbente si ambasadore dhe ka kërkuar para në këmbim të ofrimit të aksesit tek figurat e administratës para konfirmimit të saj.
Zyra e Inspektorit të Përgjithshëm (OIG) e Departamentit të Shtetit po heton Guilfoyle mes akuzave për sjellje të pahijshme, tha një burim i njohur me hetimin për CNN të hënën.