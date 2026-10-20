Trump: BE-ja po lodhet duke shpenzuar para për Ukrainën, Zelenskyy t’i japë fund luftës

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të martën se Bashkimi Evropian po “lodhet nga shpenzimet” për Ukrainën dhe i bëri thirrje presidentit ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, të arrijë një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës me Rusinë, raporton Anadolu.
“Bashkimi Evropian ka mjaft para, megjithëse duhet t’ju them se po lodhen duke shpenzuar”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale.
“Ukraina duhet të dëshirojë t’i japë fund kësaj lufte. Zelenskyy duhet të dëshirojë t’i japë fund kësaj lufte dhe nëse nuk e dëshiron këtë, mendoj se do të jetë një gjë shumë e keqe”, tha ai.
“Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar një pasuri. Evropa ka shpenzuar një pasuri. Evropa është lodhur nga kjo tani”, tha Trump.
“Ne i kemi dhënë Ukrainës shuma të jashtëzakonshme parash. Nuk kemi marrë asgjë në këmbim, përveç çmimeve të larta të naftës dizel”, shtoi ai.
I pyetur nëse procesi i paqes është rikthyer në rrugën e duhur pas bisedimeve në Oslo të Norvegjisë, Trump tha: “Mendoj se ajo që po ndodh është se Rusia dëshiron që kjo çështje të zgjidhet”.
“Rusia është makineri e madhe. Ajo thjesht vazhdon të përparojë”, tha ai. “Ka një furnizim të pakufizuar me njerëz”, shtoi Trump.
“Urrejtja mes presidentit (Vladimir) Putin dhe presidentit Zelenskyy është e jashtëzakonshme. Mendoj se kjo është arsyeja kryesore pse ata nuk kanë arritur të bëjnë një marrëveshje”, tha ai.
I pyetur nëse Zelenskyy dhe Putin duhet të jenë në të njëjtën dhomë për të nënshkruar një marrëveshje paqeje, Trump tha: “Nuk është e nevojshme të jenë në të njëjtën dhomë. Besoj se mund ta bëj edhe në një mënyrë tjetër. Është e vështirë për ta të jenë në të njëjtën dhomë. Nuk më intereson se si bëhet”.
Kohët e fundit, Trump shprehu gatishmërinë për një takim me Rusinë dhe Kinën për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, e cila filloi në vitin 2022.
– Trump në bisedime me Putinin për mësuesin amerikan të burgosur
I pyetur nëse SHBA-ja është pranë arritjes së një marrëveshjeje që Rusia të lirojë mësuesin e pensionuar amerikan Stephen Hubbard, Trump tha se “Nuk dua të flas për këtë”, por i kërkoi gazetarit që “ta mbajë mend këtë pyetje për disa ditë”.
“Kam biseduar me presidentin Putin për zotin Hubbard. Kam biseduar gjatë me të. I kam kërkuar ta lirojë. Të shohim se çfarë do të ndodhë”, tha ai.
“Do të më pëlqente shumë ta kthenim atë. Ka ardhur koha. Ka ardhur koha që zoti Hubbard të kthehet”, shtoi Trump.
Në tetor të vitit 2024, Hubbard u dënua nga një gjykatë ruse me gati shtatë vjet burg për shërbimin si mercenar në Ukrainë.