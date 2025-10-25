Trump bën thirrje për “paqë të qëndrueshme” në Gaza

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha se përpjekjet për stabilizimin e Gazës po përparojnë dhe se një forcë ndërkombëtare do të vendoset së shpejti në territor.
“Kjo duhet të jetë një paqe e qëndrueshme,” deklaroi Trump për gazetarët, duke komentuar mbi situatën në Gaza.
Gjatë ndalesës së tij të shkurtër në Katar, ku u takua me emirin dhe kryeministrin e vendit, Trump theksoi se Doha është e gatshme të kontribuojë me trupa paqeruajtëse nëse kërkohet, duke e vlerësuar si një aleat të rëndësishëm dhe faktor kyç për stabilitetin rajonal. /mesazhi