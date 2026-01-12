Trump do ta presë të enjten figurën opozitare të Venezuelës, Machado

Figura e opozitës venezuelase, Maria Corina Machado, do të takohet me presidentin amerikan Donald Trump të enjten, konfirmoi një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë, transmeton Anadolu.
Takimi vjen pas një operacioni ushtarak të udhëhequr nga Trump, që çoi në kapjen e presidentit venezuelas Nicolas Maduro dhe gruas së tij Cilia Flores më 3 janar. Më pas ata u dërguan në SHBA për t’u përballur me akuza për armë dhe drogë.
Trump deri më tani ka refuzuar të mbështesë Machadon si udhëheqëse të Venezuelës, duke thënë se ajo nuk ka mbështetjen dhe respektin e popullit venezuelas.
“Mendoj se do të jetë shumë e vështirë që ajo të jetë udhëheqëse”, tha Trump pas kapjes së Maduros. “Ajo nuk ka mbështetje brenda vendit, as respekt. Është një grua shumë e mirë, por s’ka respekt”, deklaroi presidenti amerikan.
Machado tha javën e kaluar se do të donte t’ia jepte ose ta ndante Çmimin Nobel për Paqe me Trumpin, por Instituti Norvegjez i Nobelit tha se çmimi nuk mund të transferohet.