Trump do të marrë pjesë në një takim virtual me Zelenskyyn dhe liderët evropianë

Presidenti amerikan, Donald Trump, do të marrë pjesë në një takim virtual me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy dhe liderë të tjerë evropianë.
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë për Anadolu konfirmoi pjesëmarrjen e Trumpit në takimin e së mërkures, një ditë pasi kancelari gjerman, Friedrich Merz, njoftoi se ka ftuar Trumpin, Zelenskyyn dhe zyrtarë të tjerë evropianë. Takimi do të zhvillohet vetëm dy ditë para se Trump të takohet në Alaskë me presidentin rus, Vladimir Putin.
Zëdhënësi i qeverisë gjermane, Stefan Kornelius, tha se takimi virtual i së mërkurës do të fokusohet në “opsione të tjera për të ushtruar presion mbi Rusinë” dhe “përgatitjet për negociata të mundshme të paqes dhe çështje të lidhura me pretendimet territoriale dhe garancitë e sigurisë”
Samiti do të përfshijë disa formate diskutimi me pjesëmarrjen e krerëve të shteteve dhe qeverive të Gjermanisë, Finlandës, Francës, Italisë, Polonisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Ukrainës. Presidentja e Komisionit Evropian, kreu i Këshillit Evropian, sekretari i përgjithshëm i NATO-s dhe zv/presidentja e SHBA-së gjithashtu pritet të bashkohen në bisedime.
Më herët, Shtëpia e Bardhë zbuti pritshmëritë për samitin e kësaj jave mes Trumpit dhe Putinit, duke e përshkruar takimin e ardhshëm si një “ushtrim dëgjimi” për liderin amerikan.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, konfirmoi se samiti do të mbahet të premten në Anchorage, qyteti më i madh i Alaskës, kur presidenti do të vendosë si “qëllim” të mund të “largohet me një kuptim më të mirë se si mund ta përfundojmë këtë luftë”.
“Vetëm një palë e përfshirë në këtë luftë do të jetë e pranishme dhe kështu kjo është për presidentin që të shkojë dhe të marrë një kuptim më të qartë e më të mirë se si, shpresojmë, mund ta përfundojmë këtë luftë”, u tha ajo gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
Bisedimet e ardhshme do të jenë takimi i parë ballë për ballë midis një presidenti rus dhe një presidenti amerikan që nga qershori i vitit 2021, kur Putin u takua me presidentin e atëkohshëm, Joe Biden, në Gjenevë të Zvicrës.
Ky do të jetë gjithashtu rasti i parë që një president rus shkel tokën e Alaskës që nga viti 1867, kur Perandoria Ruse ia shiti territorin SHBA-së.