Trump do të presë për bisedime presidentin kolumbian në javën e parë të shkurtit

Presidenti amerikan, Donald Trump, do të presë homologun e tij kolumbian, Gustavo Petro, për bisedime në Shtëpinë e Bardhë në javën e parë të muajit shkurt, transmeton Anadolu.
“Jam i sigurt se do të funksionojë shumë mirë për Kolumbinë dhe SHBA-në, por kokaina dhe drogat e tjera duhet të ndalohen që të mos hyjnë në SHBA”, tha Trump në platformën e tij Truth Social.
Këto komente optimiste ishin më të fundit nga presidenti amerikan pas muajsh kritikash ndaj presidentit kolumbian dhe qeverisë së tij, duke e akuzuar atë se drejton “fabrika kokaine”, të cilat ai gjithashtu i ka quajtur “mullinj”.
Pasi të mërkurën bisedoi në telefon me Petron, Trump njoftoi se dy liderët do të takohen në Shtëpinë e Bardhë, megjithëse nuk specifikoi se kur do të zhvillohet takimi.
Në komentet e publikuara sot, Petro tha se Trump po përgatiste një operacion ushtarak në Kolumbi.
“Trump më tha në një telefonatë se po mendonte të bëjë gjëra të këqija në Kolumbi. Mesazhi ishte se ata tashmë po përgatiteshin, po planifikonin një operacion usht”rak”, tha Petro gjatë një interviste me gazetën spanjolle ‘El Pais’.
Megjithatë, presidenti kolumbian i krahut të majtë tha se beson se kërcënimi është “ngrirë” pas telefonatës së mërkurës, por gjithashtu pranoi duke u shprehur: “Mund të gabohem”.
“Çdo president, kudo në botë, mund të shkarkohet nëse ai ose ajo nuk përputhet me interesa të caktuara”, tha Petro, duke shprehur frikë se mund të vuajë të njëjtin fat si udhëheqësi venezuelas, Nicolas Maduro, i cili u kap nga forcat amerikane në Karakas fundjavën e kaluar.
Petro gjithashtu shpjegoi se Kolumbisë i mungojnë aftësitë e mbrojtjes ajrore, por bëri thirrje për rezistencë popullore në rast të një operacioni të tillë në vendin e tij.