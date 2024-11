Trump: Duhet t’i japim fund konfliktit në Liban

Kandidati për presidencën e Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, përmendi luftën në Lindjen e Mesme dhe konkretisht konfliktin në Liban, duke theksuar se “duhet t’i japim fund gjithë kësaj çështjeje”.

Në veçanti, kandidati republikan duke folur para një auditori që përfshinte arabo-amerikanë në Miçigan tha për këtë çështje: “Unë njoh shumë njerëz nga Libani dhe ne duhet t’i japim fund të gjithë kësaj gjëje”.

Ish-presidenti amerikan në një pjesë tjetër të fjalës së tij deklaroi se “ka njerëz në Lindjen e Mesme dhe gjithashtu në Shtetet e Bashkuara që nuk po bëjnë punën e tyre”. /abcnews

“I know many people from Lebanon. And we want to get this whole thing over with. We want to have peace.”

