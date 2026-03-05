Trump e quan kryeministrin britanik Starmer “humbës” gjatë një darke private

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, thuhet se e ka përshkruar kryeministrin e Britanisë, Keir Starmer, si “një humbës” gjatë një darke private me miqtë, sipas një raporti nga “The Telegraph” të mërkurën, transmeton Anadolu.
Një burim i cituar nga gazeta tha se komenti është bërë brenda dy javëve të fundit dhe pasqyron pikëpamjen e Trumpit se Starmer “nuk ka më të ardhme”.
Vërejtja shënon një ndryshim të mprehtë në ton nga përshkrimi i mëparshëm i presidentit të SHBA-së për kryeministrin britanik si një “fitues” dhe vjen mes shenjave të tensionit në rritje midis Washingtonit dhe Londrës.
Më parë këtë javë, Trump kritikoi publikisht kryeministrin Starmer për reagimin e tij ndaj konfliktit që përfshin Iranin.
Duke folur në një konferencë për shtyp në Shtëpinë e Bardhë, presidenti i SHBA-së tha se udhëheqësi britanik “nuk ishte Winston Churchill” dhe e akuzoi atë për dëmtimin e marrëdhënieve ndërkombëtare.
Trump gjithashtu kritikoi politikat e qeverisë së Britanisë për emigracionin dhe energjinë, duke i përshkruar ato si “të tmerrshme” dhe i kërkoi Britanisë të heqë ato që ai i quajti “gjykata të sheriatit” dhe të zgjerojë shpimet e naftës dhe gazit në Detin e Veriut.
Mosmarrëveshja është përqendruar gjithashtu në përdorimin e objekteve ushtarake britanike.
Sipas “The Telegraph”, Trump tha se është “shumë i zhgënjyer” që Britania fillimisht refuzoi lejen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kryenin sulme nga bazat e RAF. Qeveria britanike ka cituar të drejtën ndërkombëtare në vendimin e saj.
Starmer iu përgjigj pretendimit të Trumpit se ai po “shkatërron” marrëdhëniet Britani-SHBA.
“Aeroplanët amerikanë po operojnë jashtë bazave britanike. Kjo është marrëdhënia e veçantë në veprim… Avionët britanikë po qëllojnë dronë dhe raketa për të mbrojtur jetën amerikane në Lindjen e Mesme në bazën tonë të përbashkët… ndarja e inteligjencës çdo ditë është marrëdhënia e veçantë në veprim. Të kapesh pas fjalëve të fundit të Presidentit Trump nuk është marrëdhënia e veçantë në veprim”, tha ai.