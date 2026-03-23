Trump e quan presidentin izraelit Herzog “të dobët dhe patetik” për mosfaljen e Netanyahut

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump nisi një sulm të ashpër të dielën ndaj presidentit izraelit, Isaac Herzog, duke e quajtur atë “të dobët dhe patetik” dhe duke e akuzuar se ka gënjyer në lidhje me premtimin për të falur kryeministrin Benjamin Netanyahu, transmeton Anadolu.
“Ai më tha shumë herë, më shumë se një herë, se do ta falte dhe më gënjeu”, tha Trump për kanalin izraelit “Channel 14”, duke shtuar se Herzog “nuk është një udhëheqës”.
Trump mbrojti idenë se gjyqi i vazhdueshëm për korrupsion ndaj Netanyahut është një shpërqendrim nga përpjekjet e luftës. “Bibi duhet të përqendrohet në luftë, jo në gjëra të pakuptimta”, tha ai.
Presidenti amerikan e ka theksuar vazhdimisht këtë çështje. Ai më parë e quajti Herzogun “person të dobët dhe të padobishëm” dhe e akuzoi atë se po përdorte çështjen e faljes si levë politike.
Një zyrtar i lartë izraelit kundërshtoi deklaratën e Trumpit, duke thënë se Herzogu nuk ka bërë kurrë një premtim të tillë dhe u ka thënë këshilltarëve të Trumpit se do ta shqyrtonte kërkesën në përputhje me procedurat ligjore.
Netanyahu përballet me akuza të gjata për korrupsion të brendshëm që lidhen me favore dhe përfitime që dyshohet se ka marrë në këmbim të favoreve rregullatore, veprimeve legjislative dhe mbështetjes diplomatike për biznesmenë të pasur dhe manjatë mediatikë.
Lidhur me luftën me Iranin, Trump nuk pranoi të sqaronte nëse forcat amerikane kanë apo jo ndërmend të synojnë ose të kapnin infrastrukturën iraniane të naftës dhe gazit, duke thënë vetëm se nuk mund t’i përgjigjej kësaj në këtë fazë.
Sulmet e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit filluan më 28 shkurt dhe thuhet se kanë vrarë të paktën 1.300 njerëz, përfshirë udhëheqësin suprem të atëhershëm, Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.