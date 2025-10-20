Trump: Hamasi do të “shfaroset” nëse shkel marrëveshjen e Gazës

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha se do t’u japë Hamasit “një shans të vogël” për të respektuar marrëveshjen e armëpushimit në Gaza, por paralajmëroi se grupi do të “shfarosej” nëse dështon ta bëjë këtë.
Në një konferencë shtypi në Shtëpinë e Bardhë, pranë kryeministrit australian Anthony Albanese, Trump tha se “Hamasi do të sillen mirë, do të jenë të mirë — dhe nëse nuk janë, ne do të hyjmë dhe do t’i shfarosim nëse na duhet. Do të shfarosen, dhe e dinë këtë.”
Ai gjithashtu theksoi se operacionet kundër Hamasit në Gaza nuk do të përfshinin drejtpërdrejt forcat amerikane, por shtoi se “Izraeli do të hynte brenda për dy minuta nëse unë do t’u kërkoja… por ne do t’u japim një shans të vogël.”