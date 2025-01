Trump: “I gjithë ferri do të shpërthejë në Lindjen e Mesme” nëse pengjet nuk lirohen

Presidenti i zgjedhur i SHBA-së, Donald Trump ka mbajtur një konferencë shtypi në Florida, ku ka adresuar disa pyetje në lidhje me bisedimet e armëpushimit në Gaza.

Ai tha se nëse pengjet nuk kthehen në kohën kur ai merr detyrën, “i gjithë ferri do të shpërthejë në Lindjen e Mesme dhe nuk do të jetë mirë për Hamasin dhe nuk do të jetë mirë, sinqerisht, për askënd”.

Trump e ka përdorur këtë fjali më parë, duke thënë në një postim në mediat sociale të 2 dhjetorit se do të ketë “ferr për të paguar” nëse një marrëveshje armëpushimi nuk nënshkruhet deri në kohën kur ai është në detyrë.

Donald Trump do të inaugurohet për mandatin e tij të dytë presidencial në SHBA më 20 janar 2025.