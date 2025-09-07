Trump i kërkon Hamasit të pranojë “kushtet e mia” për t’i dhënë fund luftës në Gaza

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha në platformën Truth Social se Izraeli tashmë ka pranuar kushtet e tij për një marrëveshje që do të sillte kthimin e pengjeve izraelitë dhe do të përfundonte luftën në Gaza. Ai shtoi se “është koha që edhe Hamasi t’i pranojë”.
Trump paralajmëroi Hamasin për “pasojat e mospranimit”, duke e quajtur këtë “paralajmërimin e fundit”.
Deklarata duket se konfirmon raportimet se SHBA-ja i ka paraqitur Izraelit një propozim të ri armëpushimi për t’i dhënë fund luftës shpejt.
Megjithatë, premtimet e mëparshme të Trump për përfundimin e luftës nuk janë materializuar, as në një armëpushim dhe as në lejimin e ndihmave humanitare për popullsinë palestineze që jeton nën bllokadën izraelite. /mesazhi