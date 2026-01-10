Trump: Irani është në “telashe të mëdha”, SHBA po i ndjek protestat “me shumë kujdes”

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se Irani është “në telashe të mëdha” teksa protestat po përhapen në të gjithë vendin, duke theksuar se SHBA-ja po i monitoron nga afër zhvillimet dhe duke paralajmëruar autoritetet iraniane kundër përdorimit të forcës vdekjeprurëse, transmeton Anadolu.
“Irani është në telashe të mëdha. Më duket se njerëzit po marrin kontrollin e disa qyteteve që askush nuk do ta kishte menduar të mundshme vetëm pak javë më parë”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë, duke shtuar se po e vëzhgojnë situatën “me shumë kujdes”.
Duke iu referuar paralajmërimit të tij të mëparshëm ndaj Teheranit, ai tha: “Nëse ata fillojnë të vrasin njerëz siç kanë bërë në të kaluarën, ne do të ndërhyjmë”.
“Kjo që po ndodh në Iran është diçka mjaft e jashtëzakonshme. Është diçka e jashtëzakonshme për t’u parë. Ata kanë bërë një punë të keqe. I kanë trajtuar shumë keq njerëzit e tyre dhe tani po e marrin përgjigjen”, tha presidenti amerikan.
Ai shtoi se çdo reagim amerikan nuk do të përfshijë trupa në terren, por do të përqendrohet në masa që do t’i “godasin fort aty ku u dhemb”.
Që nga fundi i dhjetorit, Irani ka përjetuar valë protestash për shkak të rënies së ndjeshme të vlerës së rialit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike.
Demonstratat nisën më 28 dhjetor pranë Pazarit të Madh të Teheranit dhe më pas u zgjeruan në një numër qytetesh në të gjithë vendin.
Autoritetet nuk kanë publikuar shifra zyrtare për viktimat, por Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve për të Drejtat e Njeriut (HRANA) ka njoftuar se të paktën 42 persona janë vrarë, përfshirë katër anëtarë të forcave të sigurisë, dhjetëra janë plagosur dhe 2.217 janë arrestuar.
Irani ka akuzuar SHBA-në dhe Izraelin se po nxisin trazirat, ndërsa zyrtarët paralajmëruan se forcat e sigurisë dhe gjyqësori iranian “nuk do të tregojnë asnjë tolerancë ndaj sabotuesve”.