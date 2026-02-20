Trump: Irani më mirë të negociojë për një “marrëveshje të drejtë”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u bëri thirrje udhëheqësve iranianë të negociojnë drejt asaj që ai e quajti një “marrëveshje të drejtë”, ndërsa kritikoi bilancin e Teheranit për të drejtat e njeriut dhe shprehu simpati për popullin iranian, transmeton Anadolu, raporton Anadolu.
“Është më mirë të negociojnë për një marrëveshje të drejtë”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
“E dini, populli i Iranit është shumë ndryshe nga udhëheqësit e Iranit dhe është një situatë shumë, shumë, shumë e trishtueshme”, tha Trump, duke shtuar se 32.000 persona janë vrarë atje brenda një “periudhe relativisht të shkurtër kohore”.
Më herët sot, Trump deklaroi se po “shqyrton” mundësinë e një sulmi të kufizuar ushtarak për ta shtyrë Iranin drejt një marrëveshjeje, pa dhënë detaje të mëtejshme.