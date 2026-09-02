Trump: Jemi gati ta sulmojmë përsëri Iranin “kurdo që të duam”

Presidenti amerikan Donald Trump tha të mërkurën se Washingtoni është i gatshëm të ndërmarrë një tjetër sulm ndaj Iranit “kurdo që të duam”, pasi pretendoi se forcat amerikane kanë kryer një sulm të fuqishëm ndaj pajisjeve ushtarake iraniane, raporton Anadolu.
Duke folur me gazetarët në Zyrën Ovale, Trump tha se SHBA-ja “ka kontrolluar dhe po kontrollon Ngushticën e Hormuzit” dhe se po kalon cisterna nafte përmes kësaj rruge strategjike ujore pa vështirësi të mëdha.
“Për pjesën më të madhe, po e bëjmë këtë pa probleme. Herë pas here, ata qëllojnë një dron dhe e rrëzojnë, por ne kemi kontroll shumë të fortë”, tha ai.
Trump pretendoi se Irani po përpiqej të rindërtonte sistemet e radarëve dhe raketave, si dhe të zhvillonte pajisje të afta për vendosjen e minave në ngushticë.
“Ne i hoqëm të gjitha minat”, tha ai, duke shtuar se Teherani “po përpiqet të ndërtojë një raketë që vendos mina”.
Trump tha se forcat amerikane zbuluan përpjekjet e Iranit dhe shkatërruan pajisjet e sapondërtuara përgjatë rrugës ujore.
“Ne i goditëm fort mbrëmë, shumë fort. Ata dhanë një goditje të vogël, por ne i goditëm shumë fort mbrëmë”, tha ai.
“Shkatërruam të gjitha pajisjet e reja që ata u përpoqën të ndërtonin përgjatë Ngushticës së Hormuzit”, shtoi Trump, duke thënë se sistemet përfshinin kapacitete si mbrojtëse, ashtu edhe sulmuese.
Ai tha se SHBA-ja është e gatshme të sulmojë sërish dhe përsëriti se Irani nuk mund të sigurojë armë bërthamore.
“Irani nuk mund të ketë armë bërthamore”, tha Trump. “Sapo të përfundojë, gjë që nuk mendoj se do të zgjasë shumë, nuk e di se sa më shumë mund të përballojnë”, shtoi ai.
I pyetur për riemërtimin e Ngushticës së Hormuzit si “Ngushtica Trump”, Trump u përgjigj: “Thjesht po e hidhja si ide”.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) njoftoi të martën vonë se kishte kryer sulme ndaj objektivave të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit (IRGC).
Pas njoftimit, mediat iraniane raportuan për shpërthime në ishullin Keshm, si dhe në Bandar Abbas, Sirik, Çabahar dhe Konarak.
Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit (IRGC) tha se kishin sulmuar disa objekte ushtarake amerikane në vendet fqinje, përfshirë Kuvajtin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordaninë, Bahreinin dhe Irakun.
Më 18 qershor 2026, Washingtoni dhe Teherani nënshkruan një memorandum mirëkuptimi që synonte t’i jepte fund armiqësive dhe të rihapte Ngushticën e Hormuzit për lundrim. Marrëveshja më pas ngeci për shkak të dallimeve mbi zbatimin e saj dhe sigurinë e rrugës ujore. Megjithatë, përleshjet rifilluan në korrik.