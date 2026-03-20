Trump kritikon NATO-n për refuzimin për të ndihmuar mbi përpjekjet për të rihapur Ngushticën e Hormuzit

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të premten nisi një sulm të ashpër kundër NATO-s, duke thënë se aleanca transatlantike është një “tigër letre” pa SHBA-në dhe duke kritikuar ashpër refuzimin e aleatëve për të ndihmuar përpjekjet e tij për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
“Ata nuk donin të bashkoheshin në luftën për të ndaluar një Iran me fuqi bërthamore. Tani që lufta është fituar ushtarakisht, me shumë pak rrezik për ta, ata ankohen për çmimet e larta të naftës që detyrohen të paguajnë, por nuk duan të ndihmojnë në hapjen e Ngushticës së Hormuzit, një manovër e thjeshtë ushtarake që është arsyeja e vetme për çmimet e larta të naftës”, tha ai në platformën e tij Truth Social.
“Kaq e lehtë për ta ta bëjnë, me kaq pak rrezik. Frikacakë, dhe ne do ta kujtojmë!” shtoi ai.
Tensionet rajonale në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën një ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani rreth 1.300 njerëz, përfshirë Udhëheqësin e atëhershëm Suprem, Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa në të gjithë rajonin dhe në mënyrë efektive ka mbyllur për shumicën e anijeve Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe tranziti nafte që normalisht përpunon rreth 20 milionë fuçi në ditë dhe afërsisht 20 për qind të tregtisë globale të gazit natyror të lëngshëm.
Çmimi i naftës është rritur ndjeshëm mes konfliktit, me një fuçi nafte të papërpunuar Brent, standardi ndërkombëtar, që qëndron në 108.21 dollarë në tregtimin e hershëm të mëngjesit. Kjo është një rritje prej afërsisht 50 për qind që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftën.