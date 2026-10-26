Trump: Libia duhet të heqë dorë nga roli i saj si korridor për emigrimin e paligjshëm

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të dielën se Libia duhet të ndalojë së shërbyeri si një korridor për emigracionin e paligjshëm, duke riafirmuar angazhimin e Washingtonit për forcimin e lidhjeve dypalëshe, mbështetjen e konsolidimit të institucioneve të vendit dhe mbështetjen e një tranzicioni drejt zgjedhjeve kombëtare, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të postuar në platformën e tij “Truth Social”, Trump vlerësoi popullin libian si “krenar, elastik, mikpritës dhe që meriton paqen dhe prosperitetin”, duke theksuar bashkëpunimin e dy vendeve në luftën kundër terrorizmit dhe rolin e tyre të përbashkët në mposhtjen e ISIS-it (DAESH) në Libi.
“Ne respektojmë popullin libian dhe sakrificat që libianët trima bënë duke luftuar ISIS-in, armikun e përbashkët të të dy popujve tanë, por Libia nuk mund të mbetet një korridor për emigrimin e paligjshëm dhe kjo duhet të marrë fund tani”, tha ai.
Ai gjithashtu u zotua për mbështetjen e SHBA-së për bashkimin e shumëpritur të Libisë dhe konsolidimin e institucioneve të saj, si dhe për tranzicionin e vendit drejt zgjedhjeve kombëtare.
“Unë dua që ata të bashkohen, të marrin përsëri sovranitetin e tyre dhe të kenë të ardhmen paqësore dhe të begatë që meritojnë!” shtoi ai.