Trump mirëpret votimin e OKB-së për planin 20 pikësh për Gazën: Një moment me përmasa historike

Donald Trump ka përshëndetur miratimin në Këshillin e Sigurimit të OKB-së të rezolutës amerikane që mbështet planin e tij të paqes për Gazën, duke e quajtur votimin “një nga miratimet më të mëdha” në historinë e organizatës. “Një moment me përmasa vërtet historike”, shkroi ai në platformën Truth Social.
Rezoluta, e hartuar nga Shtetet e Bashkuara, mbështet një plan me 20 pika të prezantuar muajin e kaluar, i cili parashikon krijimin e një Bordi të Paqes si autoritet tranzitor të udhëhequr nga presidenti. Ambasadori amerikan Mike Waltz e përshkroi dokumentin si “një hap të rëndësishëm drejt një Gaze të qëndrueshme”.
Rusia dhe Kina u përmbajtën në votimin 13–0, pasi Moska kishte propozuar një rezolutë alternative. Dokumenti nuk përcakton afate apo garanci për krijimin e një shteti të pavarur palestinez, por thekson se “kushtet mund të jenë krijuar” pas përparimit në rindërtimin e Gazës dhe reformave të Autoritetit Palestinez në Bregun Perëndimor.
Rezoluta parasheh që SHBA të ndërmjetësojë një dialog midis Izraelit dhe palestinezëve për të përcaktuar një “horizont politik” drejt bashkëjetesës paqësore dhe të qëndrueshme. Gjuha lidhur me shtetësinë u forcua pas presionit nga vendet arabe dhe përfaqësuesit palestinezë përgjatë dy javëve të negociatave.
Mirëpo formulimi ka shkaktuar pakënaqësi në Izrael. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka përsëritur kundërshtimin ndaj çdo iniciative për krijimin e një shteti palestinez dhe të dielën u zotua të çmilitarizojë Gazën “në mënyrën e lehtë ose të vështirë”. /abcnews