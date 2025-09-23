Trump në OKB: Lufta në Gaza duhet të ndalet menjëherë

Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së se lufta në Gaza duhet të përfundojë “menjëherë”, por nuk dha detaje mbi mënyrën se si mund të arrihet kjo.
Sipas profesor Sultan Barakat nga Universiteti Hamad Bin Khalifa, Trump po injoron faktin se mbështetja e tij për Izraelin është një nga arsyet që konflikti vazhdon. Ai theksoi se autoritetet izraelite nuk janë të gatshme të ndalojnë ofensivën dhe po synojnë të zhvendosin sa më shumë palestinezë nga Gaza.
Barakat komentoi gjithashtu mbi rolin e Katarit si ndërmjetës, duke thënë se pas sulmit izraelit ndaj delegacionit të Hamasit në Doha, ka hezitim për të rifilluar ndërmjetësimin pa një kuadër të ri dhe më të qartë. /mesazhi