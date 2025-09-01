Trump: Nivelet e krimit në Washington kanë rënë pothuajse në zero

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump deklaroi se nivelet e krimit në Washington, D.C. kanë rënë pothuajse në zero dhe se tashmë ajo është një zonë pa krime, transmeton Anadolu.
Në platformën e mediave sociale “Truth Social” me qendër në SHBA, Trump publikoi një deklaratë në lidhje me nivelet e krimit në Washington.
Duke deklaruar se nivelet e krimit në Washington kanë rënë pothuajse në zero, Trump e përshkroi qytetin si një “zonë tashmë pa krim”.
Në postimin e tij, Trump pyeti: “A nuk do të ishte mirë të thuhej e njëjta gjë për Çikagon, Los Angelesin, New Yorkun dhe madje edhe për Baltimorën, ku krimi është i përhapur?”.
– “Kjo nuk është një mrekulli”
Trump tha se kryebashkiakja demokrate e qytetit, Muriel Bowser ka punuar me të për të ulur nivelet e krimit në zero dhe e lavdëroi Bowser-in për bashkëpunimin e saj në këtë proces.
Duke pretenduar se mbështetja publike për Bowser-in është rritur me 25 për qind në një kohë të shkurtër, Trump tha se “Njerëzit e Washingtonit e falënderojnë atë që ndaloi krimin kudo që shkon. Kjo nuk është një mrekulli, është punë e palodhur, guxim dhe zgjuarsi”.
Në postimin e tij, Trump kritikoi guvernatorin e Kalifornisë Gavin Newsom, guvernatorin e Illinoisit JB Pritzker, guvernatorin e Marilendit Wes Moore dhe kryetarin e Bashkisë së Çikagos Brandon Johnson, duke pretenduar se këto emra po përpiqen të legjitimojnë krimet e dhunshme.
Duke iu referuar zjarreve dhe “trazirave” që filluan në Los Angeles në janar dhe dogjën mijëra hektarë tokë, Trump theksoi se “Nëse nuk do të kishim ndërhyrë herët, Los Angelesi do t’i humbiste Lojërat Olimpike”.