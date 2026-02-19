Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Trump njofton miliarda dollarë të premtuar për Gazën në takimin e Bordit...

Trump njofton miliarda dollarë të premtuar për Gazën në takimin e Bordit të Paqes

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi në takimin inaugurues të Bordit të Paqes në Washington kontribute prej miliarda dollarësh për ndihmë për Rripin e Gazës, raporton Anadolu.

Trump tha se SHBA-ja do të kontribuojë me 10 miliardë dollarë për këtë organ të ri.

Ai shtoi se Kazakistani, Azerbajxhani, Emiratet e Bashkuara Arabe, Maroku, Bahrejni, Katari, Arabia Saudite, Uzbekistani dhe Kuvajti janë zotuar së bashku për mbi 7 miliardë dollarë.

Sipas Trumpit, Zyra e Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Çështjeve Humanitare po mbledh 2 miliardë dollarë shtesë.

Presidenti amerikan theksoi gjithashtu se Japonia është zotuar të organizojë një aktivitet për mbledhje fondesh, “i cili do të jetë shumë i madh”.

