Trump paralajmëron Iranin: “Duhet të veprojë siç duhet dhe me zgjuarsi”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka paralajmëruar Iranin se përballja aktuale mes dy vendeve mund të përfundojë “shumë shpejt”, duke kërcënuar me pasoja të rënda nëse Teherani nuk arrin një marrëveshje me Uashingtonin.
Gjatë një vizite në fabrikën e Peterbilt Motors në Denton të Teksasit, Trump tha se Irani duhet të “bëjë diçka shumë të përshtatshme dhe të zgjuar”, përndryshe, sipas tij, “nuk do të jetë gjatë”.
Trump shprehu gjithashtu dyshime nëse Irani do t’i përmbahej një marrëveshjeje, duke thënë se është e mundur që Teherani të mos e respektojë atë. /mesazhi