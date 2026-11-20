Presidenti amerikan, Donald Trump, ka kërcënuar me veprime ushtarake kundër Iranit lidhur me raportimet për një komplot të mundshëm për përdorimin e një “bombe të pistë” në Washington, duke paralajmëruar se administrata e tij nuk do ta lejojë Teheranin të ndjekë një kërcënim të tillë, raporton Anadolu.
Duke folur para gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë, Trump u pyet nëse ka marrë informacione të tjera nga inteligjenca lidhur me komplotin e pretenduar iranian, nëse kërcënimi ishte i besueshëm dhe pse Teherani mund të synonte kryeqytetin amerikan.
“Ekziston një thashethem se ata po ndërtojnë një bombë të pistë. Nëse e bëjnë këtë, ne do të luftojmë”, tha Trump.
Ai këmbënguli se Washingtoni po e monitoronte nga afër Iranin dhe dispononte informacione të shumta të inteligjencës për aktivitetet e këtij vendi.
“Ne dimë shumë për atë që po ndodh në Iran. Ne e dimë gjithçka që thonë. E dimë kush janë dhe ku ndodhen. Do ta zbulojmë. Nuk do ta lejojmë këtë”, tha ai.
Paralajmërimi i tij erdhi pas një raportimi në CNN në fillim të kësaj jave, i cili, duke cituar shtatë zyrtarë amerikanë të njohur me vlerësimet e inteligjencës, sugjeronte se Irani po hartonte plane të mundshme për të shënjestruar zyrtarë të lartë të administratës së presidentit Trump në Washington me një bombë të pistë ose armë kimike.