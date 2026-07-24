Trump paralajmëron Kinën dhe Rusinë kundër furnizimit të Iranit me armë, thotë se kjo “do të ishte shumë keq për ta”

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka paralajmëruar se do të ishte “shumë keq” për Kinën ose Rusinë nëse ndonjëra prej tyre do t’i siguronte armë Iranit, duke theksuar se beson se të dyja qeveritë i kanë premtuar atij se nuk do ta bëjnë këtë, transmeton Anadolu.
Trump tha se presidenti kinez, Xi Jinping, e siguroi gjatë takimit të tyre të fundit në Pekin se Kina nuk do t’i furnizojë dhe as nuk do t’i shesë armë Iranit, përfshirë edhe përmes kompanive kineze.
“Presidenti Xi, në takimin tonë të fundit në Pekin, më tha se nuk do t’i jepte ose shiste armë Republikës Islamike të Iranit, në asnjë rrethanë. Dhe kjo deklaratë përfshinte edhe kompanitë kineze. Duke marrë parasysh marrëdhënien tonë, unë e besoj fjalën e tij dhe përveç kësaj, po i bëj atij favore shumë të mëdha gjithashtu”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
Trump gjithashtu tha se presidenti rus, Vladimir Putin, kishte dhënë garanci të ngjashme, pavarësisht luftës në vazhdim në Ukrainë, duke i thënë se Rusia nuk do t’i shesë armë Iranit.
“Ai e kupton se unë nuk i shes armë Ukrainës, por vendeve të NATO-s. Ata paguajnë çmimin e plotë dhe se si shpërndahen ato armë, nuk kam asnjë ide”, tha Trump.
“Prandaj, dy vende të mëdha për të cilat njerëzit flasin shpesh në lidhje me Iranin, sipas mendimit tim, nuk po marrin pjesë. Nëse do ta bënin këtë, do të ishte shumë keq për ta, sigurisht jo në interesin e tyre më të mirë”, tha Trump.