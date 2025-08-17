Trump paralajmëron “përparim të madh” në bisedimet e paqes Rusi-Ukrainë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka njoftuar se ka pasur përparim të rëndësishëm në procesin e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës, duke u bërë thirrje njerëzve të qëndrojnë të përditësuar, transmeton Anadolu.
“Përparim i madh me Rusinë. Qëndroni të përditësuar!”, shkroi Trump në platformën e tij sociale Truth Social, pa dhënë hollësi mbi zhvillimet.
Njoftimi vjen dy ditë pas takimit treorësh në Alaskë me dyer të mbyllura të Trumpit me presidentin rus, Vladimir Putin, ku Putin tha se ata arritën “mirëkuptim”.
Pas samitit të së premtes, Trump tha se “shumë pika u dakorduan”, duke theksuar se vetëm “një ose dy çështje mjaft të rëndësishme” mbeten për t’u zgjidhur.
Trump tha se zgjidhja tani varet nga presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy dhe kombet evropiane “që ta çojnë deri në fund.”
Zelenskyy, së bashku me disa liderë evropianë, pritet që nesër të takohet me Trumpin në Shtëpinë e Bardhë, tre ditë pas samitit të Alaskës, për të diskutuar mbi luftën Rusi-Ukrainë.