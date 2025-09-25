Trump pas takimit me Erdoğan: Ishte një takim i shkëlqyer

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, është larguar nga Shtëpia e Bardhë pasi zhvilloi bisedime me homologun e tij amerikan, Donald Trump, raporton Anadolu.
Dy presidentët zhvilluan një takim dypalësh në Zyrën Ovale, e ndjekur nga një drekë pune.
“Ishte një takim i shkëlqyer”, u tha Trump gazetarëve teksa Erdoğan po largohej nga Shtëpia e Bardhë.
Takimi i tyre zgjati dy orë e 20 minuta.
Para takimit të tyre me dyer të mbyllura, Erdoğan dhe Trump u përgjigjën pyetjeve të gazetarëve në Zyrën Ovale, pas çka presidenti Erdoğan nënshkroi në librin e mysafirëve të Shtëpisë së Bardhë.
Erdoğan ishte në New York për të marrë pjesë në sesionin e këtij viti të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. Dje, ai mbërriti në kryeqytetin amerikan, ku qëndroi në ‘Blair House’, rezidencën zyrtare të mysafirëve të presidentit të SHBA-së.