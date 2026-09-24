Trump për Erdogan: “Një arrë e fortë për t’u thyer!”

Një marrëdhënie liderësh ende pa asnjë çarje
“Miku im nga Turqia, është një arrë e fortë për t’u thyer. Mos u ngatërroni me të, është i fortë. Është një burrë fantastik”. Janë këto vlerësimet e radhës nga Trump për Erdogan, mes të cilëve nuk ka patur kurrë ndonjë krizë deri më tani. Për më tepër, mesazhet e Presidentit të SHBA-së shkuan udhëheqës të Lindjes së Mesme.
Siç tha dhe ambasadori amerikan në Turqi, Tom Barak, “si udhëheqës ata kanë respekt të jashtëzakonshëm për njëri-tjetrin, por më e rëndësishmja, ka harmoni midis tyre”.
Nga ana tjetër, “miku im i çmuar” ishte fraza që ai përdori Erdogan për Trump-in në një aktivitet në Nju Jork për të shënuar një shekull marrëdhënie diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë. Por nuk ishin vetëm fjalë. Përpara një posteri mbresëlënës të Turkish Airlines, Erdogan ishte i pranishëm në nënshkrimin e marrëveshjes që transportuesi kombëtar i Turqisë të porosiste deri në 150 avionë 737 MAX nga kompania amerikane e hapësirës ajrore Boeing. /tesheshi.com/