Trump për sulmet ndaj Arabisë Saudite: Huthit po sillen shumë keq

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dënoi të martën sulmet e vazhdueshme të grupit Huthi ndaj Arabisë Saudite, transmeton Anadolu.
Duke folur me gazetarët para se të nisej për një vizitë në kuadër të fushatës në Alaskë, i pyetur nëse SHBA-ja ka marrë vendim për të goditur objektivat e Huthive, Trump shmangu një përgjigje të drejtpërdrejtë.
“Ata po sillen shumë keq”, tha ai.
Komentet e Trumpit vijnë në një kohë të përshkallëzimit më të gjerë të konfliktit në Jemen mes forcave qeveritare, të mbështetura nga koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, dhe Huthive.
Forcat qeveritare të Jemenit nisën në fillim të këtij muaji operacionin “Agimi i Jemenit” për të rimarrë zonat e kontrolluara nga Huthit dhe për të rivendosur kontrollin qeveritar.
Huthit kanë kontrolluar kryeqytetin Sana dhe disa provinca që nga viti 2014. Një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite ndërhyri në Jemen në mars të vitit 2015 në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht. Përshkallëzimi aktual nisi në korrik, pas rënies së armëpushimit të vitit 2022.