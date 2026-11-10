Trump: Po shohim vrull pozitiv drejt përfundimit të konfliktit me Iranin

Presidenti amerikan Donald Trump tha të hënën se ka zhvilluar një “bisedë të shkëlqyer” me kryeministrin dhe ministrin e Jashtëm të Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, gjatë së cilës kanë diskutuar kryesisht zhvillimet lidhur me Iranin, transmeton Anadolu.
“Kam zhvilluar bisedë të shkëlqyer me Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, kryeministrin e Katarit, gjatë së cilës u diskutuan shumë çështje lidhur me Republikën Islamike të Iranit”, shkroi ai në platformën e tij Truth Social.
Trump tha gjithashtu se Katari, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Kuvajti dhe vende të tjera të rajonit “do të preferonin ruajtjen e status quo-së, me fjalë të tjera, vazhdimin e bllokadës më të madhe detare në histori dhe operacionit të ri ‘Porta e Hekurt’ – pra, në tokë dhe në det”.
Ai përsëriti se pengimi i Iranit për të siguruar armë bërthamore mbetet objektiv amerikan nga i cili nuk do të heqë dorë.
“Po shohim vrull pozitiv drejt përfundimit të këtij konflikti dhe do të sigurohemi që interesat e Amerikës të mbrohen në çdo kohë”, tha ai.