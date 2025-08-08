Trump: Po shqyrtojmë raportet për pranimin e palestinezëve nga Somaliland

Presidenti amerikan Donald Trump tha se po shqyrton raportet se Somaliland është e hapur të pranojë palestinezë të zhvendosur nga Gaza, në këmbim të njohjes së pavarësisë nga SHBA.
Gjatë një konference për media në Shtëpinë e Bardhë, Trump e quajti çështjen “komplekse” dhe shtoi se “po punojmë për këtë tani”.
Në shkurt, ai kishte deklaruar se dëshiron që palestinezët të largohen nga Gaza, në mënyrë që SHBA të “zotërojë” territorin dhe ta kthejë në “Rivierën e Lindjes së Mesme”. Palestinezët dhe organizatat e të drejtave të njeriut e kanë kundërshtuar ashpër këtë ide, duke e cilësuar si spastrimi etnik dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare. /mesazhi