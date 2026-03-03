Trump pranon rritjen e çmimeve të naftës nga lufta me Iranin, premton se “çmimet do të bien”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, pranoi ndikimin ekonomik që lufta e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit po ka mbi çmimet e naftës, por u premtoi amerikanëve se ato do të bien pasi të përfundojë konflikti, raporton Anadolu.
“Nëse kemi çmime pak më të larta të naftës për një kohë të shkurtër, por sapo kjo të përfundojë, ato çmime do të bien, besoj, madje më poshtë se më parë”, u tha presidenti gazetarëve në Zyrën Ovale teksa priti kancelarin gjerman Friedrich Merz.
Çmimet e naftës janë rritur që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, të cilat deri më tani kanë vrarë pothuajse 800 persona, përfshirë Udhëheqësin Suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë në shënjestër Izraelin si dhe vendet e Gjirit, të cilat strehojnë asete amerikane.
Çmimet e naftës ishin tashmë në trend rritës para sulmeve. Më 27 shkurt, nafta Brent u mbyll me rritje prej 2,8 për qind në 73 dollarë për fuçi, ndërsa West Texas Intermediate (WTI) u rrit 2,6 për qind në 67,17 dollarë.
Me tregjet e mbyllura më 28 shkurt dhe 1 mars, raportimet për sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit penguan një reagim të menjëhershëm të çmimeve. Por një premium i akumuluar i rrezikut gjeopolitik u materializua në një hapje të fortë në fillim të javës.
Më 2 mars, Brent u rrit 7,1 për qind për t’u mbyllur në 78,15 dollarë, ndërsa WTI u rrit 6,2 për qind në 71,33 dollarë, duke i çuar çmimet e naftës në nivelet më të larta të kohëve të fundit.
Më vonë gjatë ditës, deklaratat e gjeneral brigade Ebrahim Jabbari, këshilltar i lartë i komandantit të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, se kalimi i anijeve dhe cisternave të naftës përmes Ngushticës së Hormuzit ishte ndalur dhe paralajmërimi se anijet që tentojnë kalimin do të shënjestrohen, shtuan shqetësimet për ndërprerje më të thella të furnizimit.
Deklarata, e dhënë gjatë orëve relativisht të ulëta të tregtimit global më 2 mars, bëri që Brent të testojë 80,80 dollarë në tregtimin e hershëm aziatik, duke shënuar nivelin më të lartë në pothuajse 15 muaj.
Merz pranoi efektin e luftës mbi vendin e tij, duke thënë: “Kjo, natyrisht, po dëmton ekonomitë tona”.
“Kjo është e vërtetë për çmimet e naftës dhe kjo është e vërtetë edhe për çmimet e gazit. Pra, kjo është arsyeja pse të gjithë shpresojmë që kjo luftë të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur”, tha ai.
“Dhe ne shpresojmë që ushtria izraelite dhe ajo amerikane po bëjnë gjërat e duhura për ta çuar këtë drejt përfundimit dhe për të pasur vërtet një qeveri të re në vend që të rikthehet te paqja dhe liria”, shtoi ai.