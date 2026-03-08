Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Trump pret liderë të Amerikës Latine, shpall koalicionin kundër karteleve të drogës

Trump pret liderë të Amerikës Latine, shpall koalicionin kundër karteleve të drogës

Presidenti amerikan, Donald Trump, mirëpriti në Florida disa prej liderëve të Amerikës Latine për të shpallur krijimin e një koalicioni ushtarak kundër karteleve të drogës.

Nisma u prezantua gjatë samitit “Shield of the Americas”, në të cilin morën pjesë drejtues nga disa vende të Amerikës Qendrore, asaj Jugore dhe Karaibeve.

Trump argumentoi se kartelet e drogës përbëjnë kërcënim të madh për sigurinë në rajon dhe për Shtetet e Bashkuara.

Në këtë kuadër, administrata e tij zgjeroi përfshirjen në Amerikën Latine, duke ushtruar presion ndaj Venezuelës, në atë që kulmoi me kapjen e presidentit të këtij shteti, Nicolas Maduros.

Në samitin e së shtunës, Trumpi nënshkroi dekret për krijimin zyrtar të koalicionit kundër krimit të organizuar dhe trafikimit të drogës.

Në fjalimin pas kësaj, ai tha se rajoni i Amerikës Latine ka potencial të madh për zhvillim, porse, sipas tij, ai nuk mund të realizohet pa u goditur fuqishëm kartelet e drogës dhe organizatat kriminale.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram