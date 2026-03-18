Trump pretendon se Irani po “nxirret jashtë loje” me shpejtësi

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi të mërkurën se Irani po “nxirret jashtë loje” me shpejtësi mes përshkallëzimit të tensioneve në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.

“Mos harroni, për të gjithë ata “budallenjë” absolutë atje, Irani konsiderohet nga të gjithë si SHTETI NUMËR NJË SPONSORIZUES I TERRORIT. Ne po i nxjerrim jashtë loje me shpejtësi!” shkroi Trump në llogarinë e tij Truth Social.

Në një postim të mëparshëm, ai shkroi gjithashtu: “Pyes veten se çfarë do të ndodhte nëse ne do të përfundonim atë që ka mbetur nga ‘Shteti Terrorist Iranian’ dhe do t’i linim vendet që e përdorin atë, ne jo, të ishin përgjegjëse për të ashtuquajturën ‘E Drejtë?’ Kjo do t’i vinte në punë disa nga ‘aleatët’ tanë të pandjeshëm dhe shpejt!!!”.

Komentet e tij erdhën ndërsa tensionet në rajon janë intensifikuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, me konfliktin që ka vrarë rreth 1.300 njerëz deri më tani, përfshirë Udhëheqësin e atëhershëm Suprem, Ali Khamenei, dhe, në sulmet më të fundit, figura të larta si zyrtari i lartë i sigurisë Ali Larijani dhe komandanti i forcave Basij, Gholamreza Soleimani.

Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shenjestruar Izraelin, si dhe vendet fqinje, përfshirë Jordaninë, Irakun dhe shtetet e Gjirit, duke pretenduar se sulmet kanë për qëllim asetet ushtarake amerikane. Hakmarrja ka shkaktuar viktima, ka dëmtuar infrastrukturën dhe ka ndërprerë tregjet dhe aviacionin global.

