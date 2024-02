Trump prezantoi linjën e tij të atleteve, CEO rus paguan 9000 dollarë për një palë

Donald Trump prezantoi linjën e tij të atleteve 24 orë pasi u gjobit për mashtrim civil nga një gjykatës në Nju Jork.

“Kam dashur ta bëj këtë për një kohë të gjatë,” tha Trump në zbulimin e atleteve në Philadelphia’s Sneaker Con, të cilësuar si “shfaqja më e madhe e atleteve në botë”.

Lëvizja e tij vjen pasi një gjykatës e urdhëroi atë të paguante gati 355 milionë dollarë (281 milionë £) në shtetin e Nju Jorkut për mashtrim. Trump pritet të jetë kandidati republikan në zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SHBA.

This gentleman won autographed Trump sneakers with a $9000 bid at Sneakercon! #Trump2024 🇺🇸👟

Video by @AtlasEternal13 pic.twitter.com/zEjnbCP2fQ

— A.E. (@AtlasEternal13) February 17, 2024